В Калуге горнолыжный комплекс "Квань" открывает новый сезон 2024/2025

Фото: Пресс-служба ГК "Квань" ГК "Квань" с радостью сообщает, что 26 декабря горнолыжный комплекс наконец-то открывает новый сезон 2024/2025! Это значит, что калужане и гости нашего города вновь могут достать свои лыжи и сноуборды.