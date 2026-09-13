Врач Джохал: храп партнера может нарушать память из-за фрагментации сна

Храп партнера может нарушать память и концентрацию у человека, который спит рядом: громкие звуки вызывают повторяющиеся пробуждения и фрагментируют сон, из-за чего мозг не успевает полноценно пройти необходимые для восстановления стадии.
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