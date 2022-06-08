Военное обозрение

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Турция попытается убедить Россию в необходимости проведения турецкими войсками операции против курдов на севере Сирии

Турция попытается убедить Россию в необходимости проведения турецкими войсками операции против курдов на севере Сирии

Турция сосредоточила на границе с Сирией около 50 тысяч военнослужащих турецкой армии и боевиков подконтрольных туркам формирований, готовых к началу новой военной операции по созданию "зоны безопасности" в приграничных районах.

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