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Царьград

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Психолог Софья Сулим: Горожане чаще отказываются от алкоголя

Психолог Софья Сулим: Горожане чаще отказываются от алкоголя

Софья Сулим, кризисный психолог, рассказала, что жители крупных городов чаще отказываются от алкоголя в пользу спорта и ЗОЖ.

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Халиуллина Лена

Конечно ,они откажутся от спиртного Это в селе нет ни фитнес - центров,ни стадионов,даже сельские клубы позакрывались.Что ж селянам делать.Не сказать уж ,что село спивается ( было такое в 90-е,в начале нулевых),но все ж для догуга селян не много вариантов.