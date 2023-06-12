Русская весна

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Дорога смерти для наступающих орд ВСУ на Запорожье усеяна грудами искорёженных танков врага (ВИДЕО)

Дорога смерти для наступающих орд ВСУ на Запорожье усеяна грудами искорёженных танков врага (ВИДЕО)

Наши парни разгромили большое количество натовской и украинской бронетехники, пытающейся прорваться по дороге на Токмак, где на первой линии держат оборону бойцы 291-го и 70-го полков, 22-й бригады и 417-го разведбата.

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