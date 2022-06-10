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Дерматолог Скорогудаева не исключила, что у Столтенберга может быть СПИД

Дерматолог Скорогудаева не исключила, что у Столтенберга может быть СПИД

globallookpress/IMAGO Повторный случай заражения опоясывающим лишаем у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга может свидетельствовать о тяжелом иммуносупрессивном состоянии, заявила дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

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