Дерматолог Скорогудаева не исключила, что у Столтенберга может быть СПИД

globallookpress/IMAGO Повторный случай заражения опоясывающим лишаем у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга может свидетельствовать о тяжелом иммуносупрессивном состоянии, заявила дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.
globallookpress/IMAGO Повторный случай заражения опоясывающим лишаем у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга может свидетельствовать о тяжелом иммуносупрессивном состоянии, заявила дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.
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