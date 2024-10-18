Появился первый скафандр от Prada, в котором можно находиться в открытом космосе

Axiom Space, Inc Итальянский модный дом Prada совместно с американской компанией Axiom Space разработал новый скафандр для лунных миссий — Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), который был представлен на Международном астронавтическом конгрессе в Милане.
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