Конкурента китайских погрузчиков с аккумулятором создали в Новосибирске

Новосибирцы создали отечественный электропрогрузчик на аккумуляторов и превзошли импортные аналоги. О проекте рассказали 17 сентября в пресс-службе правительства Новосибирской области.
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