PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Мельник
    Для чужеземных выходцев и носителей другой культуры не то что "памятник культурного наследия" но и законы нашей стран...Во Владивостоке з...
  • Старый
    Ну что за бред, ПДД почитай потом пиши, несешь чушьС 23 октября это ...
  • Геннадий Роженко
    ВТБ уже выдаёт до 31  года....«Произойдет полно...

Во Владивостоке предприниматель устроил кафе на объекте культурного наследия

Во Владивостоке предприниматель устроил кафе на объекте культурного наследия

Во Владивостоке объект культурного наследия «Пороховой погреб П4 «Шкотовский» оказался незаконно захвачен индивидуальным предпринимателем, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх