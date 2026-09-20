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Царьград

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Анна Астафурова подтвердила родство китов и парнокопытных

Анна Астафурова подтвердила родство китов и парнокопытных

Морской биолог Анна Астафурова сообщила об эволюционном родстве китообразных и парнокопытных. Минобрнауки РФ раскрывает возраст старейшего кита — 211 лет.

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