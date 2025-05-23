Экстрадируют наркобарона: глава картеля отправится в Россию после 11 лет бегства

Гражданин Таджикистана Эмомов, обвиняемый в контрабанде героина, был пойман в Азербайджане. В Азербайджане задержали гражданина Таджикистана Тагаймурода Эмомова, более 11 лет скрывавшегося от правосудия сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.