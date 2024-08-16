Аполлон – АЕК Ларнака где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Кипра 24 августа

В субботу, 24 августа, сыграют Аполлон и АЕК Ларнака в рамках Чемпионата Кипра по футболу. Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Цирион Атлитико Кентро Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.