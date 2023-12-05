«С ним что-то потерялось», — Буланова о том, что Пригожин сыграл «злую шутку» с Валерией

Пока огромное количество людей расхваливает брак Валерии и продюсера Иосифа Пригожина, считая их союз идеальным на фоне всех тех звездных пар, которые скандалят, выгоняют друг друга, зарабатывают славу на конфликтах… Татьяна Буланова со знанием дела говорит о том, что артистке не так уж и повезло.
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