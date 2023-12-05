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  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
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    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

«С ним что-то потерялось», — Буланова о том, что Пригожин сыграл «злую шутку» с Валерией

«С ним что-то потерялось», — Буланова о том, что Пригожин сыграл «злую шутку» с Валерией

Пока огромное количество людей расхваливает брак Валерии и продюсера Иосифа Пригожина, считая их союз идеальным на фоне всех тех звездных пар, которые скандалят, выгоняют друг друга, зарабатывают славу на конфликтах… Татьяна Буланова со знанием дела говорит о том, что артистке не так уж и повезло.

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