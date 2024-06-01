В Ленобласти создана программа подготовки управленцев из числа участников СВО и ветеранов боевых действий

В регионе готовы активно трудоустраивать выпускников программы на руководящие должности Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о специальной программе, созданной для подготовки управленцев на базе Мастерской управления «Сенеж».
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