Госдеп: США продолжают консультироваться с союзниками по сдерживанию КНДР

Соединенные Штаты продолжают консультироваться с союзниками по вопросам сдерживания КНДР. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделали в американском Государственном департаменте, комментируя последний ракетный запуск, осуществленный Пхеньяном.
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