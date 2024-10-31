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  • Сергей Хоружик
    пра-альна!Посему следует истребить всё человечество, потому что,как известно,один Бог без греха.И наступит сразу рай.День политзека ну...
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    читай статью и обрящешь.Перестанешь задавать идиотские вопросы.https://66.ru/news/society/254462/День политзека ну...
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Госдеп: США продолжают консультироваться с союзниками по сдерживанию КНДР

Госдеп: США продолжают консультироваться с союзниками по сдерживанию КНДР

Соединенные Штаты продолжают консультироваться с союзниками по вопросам сдерживания КНДР. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделали в американском Государственном департаменте, комментируя последний ракетный запуск, осуществленный Пхеньяном.

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