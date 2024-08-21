Хуситы вернули под контроль ООН захваченный ими офис организации в Сане Йеменские хуситы вернули контроль над офисом ООН в Сане представителям международной организации.
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Хуситы вернули под контроль ООН захваченный ими офис организации в Сане Йеменские хуситы вернули контроль над офисом ООН в Сане представителям международной организации.
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