В Приморском крае к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев приговорен работник рыбодобывающей компании

В результате обысковых мероприятий, проводимых на судне, находящемся на рейде в акватории морского порта города Находка, в жилой каюте, предоставленной для проживания 37-летнему члену экипажа, сотрудниками Находкинской таможни были обнаружены и изъяты 133 таблетки в состав которых входит сильнодействующее вещество – метандиенон.
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