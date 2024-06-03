В Приморском крае к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев приговорен работник рыбодобывающей компании

В результате обысковых мероприятий, проводимых на судне, находящемся на рейде в акватории морского порта города Находка, в жилой каюте, предоставленной для проживания 37-летнему члену экипажа, сотрудниками Находкинской таможни были обнаружены и изъяты 133 таблетки в состав которых входит сильнодействующее вещество – метандиенон.