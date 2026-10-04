Правительство РФ прогнозирует 440 млн рублей от госпошлин на табак

С 1 октября в России вступил в действие закон о лицензировании торговли табаком. В 2027 году бюджет получит 440 млн рублей от госпошлины за лицензии.
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