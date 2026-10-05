Американский лидер Дональд Трамп обвинил Украину и демократов в росте цен на бензин в США. «Причиной роста цен на бензин является уже не Ормузский пролив, поскольку рекордные объёмы нефти вывозятся оттуда почти ежедневно», — написал он в Truth Social.
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