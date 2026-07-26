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Долина заявила, что довольна новой квартирой после скандальной истории с продажей жилья

Долина заявила, что довольна новой квартирой после скандальной истории с продажей жилья

Лариса Долина рассказала, что друзья купили ей новую квартиру Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что полностью довольна новой квартирой после истории, связанной с продажей ее недвижимости в Хамовниках.

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