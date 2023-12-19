Китайский производитель GWM привезет к нам новый кроссовер

В пресс-службе «Хавейл Мотор Рус» сообщили, что в 2024 году планируется расширить модельные ряды брендов Great Wall Motor в России: появятся как спецверсии уже доступных на рынке автомобилей, так и новинки.
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