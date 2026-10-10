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Флик о 3:0 с «Хетафе»: «У «Барсы» на каждой позиции 2-3 игрока потрясающего уровня. У нас отличная атмосфера, главное – команда»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после победы над «Хетафе» (3:0) в матче 8-го тура Ла Лиги .

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