Японцы решили лишить русских антибиотика: Аналогов нет

Японцы больше не будут производить в России антибиотик вильпрафен.Фармакологическая компания Astellas, что располагается в Японии, решила свернуть производство антибиотиков вильпрафен и вильпрафен солютаб (он же джозамицин) в России.
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