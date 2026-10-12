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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алена Принева: «Я сейчас восстанавливаю четверной лутц. Прыгала его на тренировках, но до стабильности пока не доходит»

Российская фигуристка Алена Принева рассказала, что восстанавливает четверной лутц. Ранее Принева заняла третье место в соревнованиях юниорок на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате (Казахстан).

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