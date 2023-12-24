Марафон: предыстория, сражение и стереотипы

На греко-персидские войны мы, начиная со школьной скамьи, привыкли смотреть глазами эллинов, что вряд ли и объективно, и справедливо; то же Марафонское сражение воспринимается нами через призму стереотипов, не во всем соответствующих исторической действительности.
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