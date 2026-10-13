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Царьград

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Таджикистанец вез через Минск $40 тыс. и попал под уголовное дело

Таджикистанец вез через Минск $40 тыс. и попал под уголовное дело

В Национальном аэропорту Минск у гражданина Таджикистана, прошедшего по зеленому коридору после прибытия из Ташкента, обнаружили более $40 тыс.

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