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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд предложил использовать технологию определения гола по всему полю, чтобы определять, вышел мяч за линию или нет

Футболист в официальном подкасте «Манчестер Сити» поделился мнением о том, что необходимо улучшить в футболе.

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