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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Видманова впервые вышла в финал WTA и сыграет с Лютовой

23-летняя Дарья Видманова в Мемфисе обыграла Ренату Сарасуа со счетом 6:3, 6:3 и вышла в финал. Для чешки это будет первый финал WTA в карьере.

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