Сегодня отмечается Международный день кино

Днём рождения кино считают именно 28 декабря 1895 года, когда в парижском кафе на бульваре Капуцинок братья Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».
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