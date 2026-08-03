Политика как он...
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Политика как она есть

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В Британии раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский приготовил Европе

В Британии раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский приготовил Европе

Киевские власти демонстративно саботируют проведение реформ, необходимых для полноценного вступления Украины в Европейский союз, прикрывая имитацию бурной деятельности демагогией и улыбками западных покровителей, пишет издание Economist.

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