В Британии раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский приготовил Европе

Киевские власти демонстративно саботируют проведение реформ, необходимых для полноценного вступления Украины в Европейский союз, прикрывая имитацию бурной деятельности демагогией и улыбками западных покровителей, пишет издание Economist.
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