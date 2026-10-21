САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф улетел из Санкт-Петербурга, где прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент ТАСС из международного аэропорта Пулково.
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