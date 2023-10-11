Чемпионы Токио-2020 Храмцов и Ларин выступят на этапе Гран-при в Китае по тхэквондо

Храмцов выступит в категории до 80 кг, Ларин – свыше 80 кг. Также на турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов поедут россияне Татьяна Минина (до 57 кг), чемпионка мира 2023 года Лилия Хузина (до 67 кг), Полина Хан и Кристина Адебайо (обе – свыше 67 кг).