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В каждой женщине таится Лилит

В каждой женщине таится Лилит

Говорят, великого героя Геракла сгубила горячая жажда плоти. И главная причина здесь — любимая жена Деянира! Когда–то её чуть было не трахнул похотливый человек–конь Несс (справа вверху), и этот прискорбный факт зафиксирован во многих произведениях.

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