США отказались признать, что ракета НАТО ударила по детской больнице в Киеве

США считают Россию виновной в ударе по детской больнице в Киеве, который произошел накануне. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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