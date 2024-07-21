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Появились подробности убийства челябинки, тело которой всплыло на реке Урал

Появились подробности убийства челябинки, тело которой всплыло на реке Урал

По одной из версий, 31-летняя дама вела собственный бизнес. Но что-то пошло не так.В Челябинской области обнаружено тело 31-летней Александры, предположительно убитой около месяца назад.

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