Минфин предлагает поменять условия льготной ипотеки для состоятельных россиян

Министерство финансов обсуждает обновление условий льготной семейной ипотеки для состоятельных россиян, то есть возможность участия может в будущем зависеть от уровня доходов заемщика, пишет РБК со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.
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