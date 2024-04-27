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Минфин предлагает поменять условия льготной ипотеки для состоятельных россиян

Минфин предлагает поменять условия льготной ипотеки для состоятельных россиян

Министерство финансов обсуждает обновление условий льготной семейной ипотеки для состоятельных россиян, то есть возможность участия может в будущем зависеть от уровня доходов заемщика, пишет РБК со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

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