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Мировые Новости

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Архитектура, вдохновлённая рекой: всё о проекте «Родина Парк»

Архитектура, вдохновлённая рекой: всё о проекте «Родина Парк»

Группа Родина возводит в Можайском районе семейный жилой кластер премиум-класса «Родина Парк». В основу его архитектурной концепции от бюро UNK project легло соседство с природным заказником «Долина реки Сетуни».

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