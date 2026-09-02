Архитектура, вдохновлённая рекой: всё о проекте «Родина Парк»

Группа Родина возводит в Можайском районе семейный жилой кластер премиум-класса «Родина Парк». В основу его архитектурной концепции от бюро UNK project легло соседство с природным заказником «Долина реки Сетуни».
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