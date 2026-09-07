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За рулем

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Lada Niva Travel готовится к шестиступке

Lada Niva Travel готовится к шестиступке

АВТОВАЗ всерьез задумался над тем, чтобы сделать поездки на Lada Niva Travel более комфортными.    Как стало известно, сейчас инженеры концерна прорабатывают возможность установки на этот внедорожник новой 6-ступенчатой механической коробки передач.

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