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Главный изъян Мбаппе, который всплыл в Испании: он хуже легенд «Реала» по этому показателю

Главный изъян Мбаппе, который всплыл в Испании: он хуже легенд «Реала» по этому показателю

Хуже Роналду и Рамоса.Два шага влево, два вперед, небольшая остановка, три быстрых шага, еще один перед тем, как нанести удар с правой ноги… Именно так Килиан Мбаппе чаще всего исполняет пенальти.

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