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Расчеты гаубиц "Мста-Б" уничтожили пункты и боевиков ВСУ в приграничном районе

Расчеты гаубиц "Мста-Б" уничтожили пункты и боевиков ВСУ в приграничном районе

Скриншот видео Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки прикрытия госграницы уничтожили временные взводные опорные пункты и боевиков украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на Украины.

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