Daily Storm

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Собянин рассказал, что в Орле обустраивают аэропорт для отражения атак беспилотников на Москву

Собянин рассказал, что в Орле обустраивают аэропорт для отражения атак беспилотников на Москву

Мэр столицы рассказал о сотрудничестве с Минобороны по созданию военных объектовВ Орле обустраивают аэропорт для перехватчиков беспилотников, летящих к Москве, заявил 31 августа мэр столицы Сергей Собянин, выступая в День работников комплекса городского хозяйства.

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