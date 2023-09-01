Собянин рассказал, что в Орле обустраивают аэропорт для отражения атак беспилотников на Москву

Мэр столицы рассказал о сотрудничестве с Минобороны по созданию военных объектовВ Орле обустраивают аэропорт для перехватчиков беспилотников, летящих к Москве, заявил 31 августа мэр столицы Сергей Собянин, выступая в День работников комплекса городского хозяйства.