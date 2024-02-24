Кевин Дюрэнт обошел Кармело Энтони по набранным очкам и поднялся на 9-е место в истории НБА

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт поднялся на 9-е место в истории НБА по набранным очкам. По ходу матча с «Хьюстоном» (110:114) Дюрэнт обошел знаменитого форварда Кармело Энтони, в активе которого 28 289 очков за карьеру.
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