Кевин Дюрэнт обошел Кармело Энтони по набранным очкам и поднялся на 9-е место в истории НБА

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт поднялся на 9-е место в истории НБА по набранным очкам. По ходу матча с «Хьюстоном» (110:114) Дюрэнт обошел знаменитого форварда Кармело Энтони, в активе которого 28 289 очков за карьеру.