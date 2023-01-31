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Эскива Фалькао: «GGG стареет и становится медленным. Эра Головкина закончилась»

Бразильский боксер Эскива Фалькао (30-0, 20 КО) в интервью Sports.kz прокомментировал возможность боя с чемпионом мира по версиям IBF, WBA Super и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

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