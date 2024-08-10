Ученые: два стакана апельсинового сока в день снижают уровень холестерина

Употребление двух стаканов апельсинового сока в сутки снижает уровень холестерина в крови. К таком выводу по итогам исследования пришли ученые Школы фармацевтических наук Университета Паулиста в Бразилии.
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