Фирма из Петербурга поборется с певцом SHAMAN за бренд «Я русский»

Речь о компании, которая производит алкогольную продукцию Производители алкогольной продукции из Петербурга, которые 15 лет назад зарегистрировали торговую марку «Я русский! Каков восторг!», будет бороться за нее с певцом SHAMAN.
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