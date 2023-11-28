“Вы ни в чем не сможете сравниться ни с россиянами, ни с их президентом”, – Максима Галкина* жестко осадили за бегство с Израился

Иноагент Максим Галкин* стал объектом критики после недавнего переезда на Кипр. Этот шаг вызвал волну вопросов и сомнений у русскоязычных жителей европейских стран, в том числе и у жительницы Чехии, Алены Мартинковой, которая назвала все своими именами.