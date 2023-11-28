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“Вы ни в чем не сможете сравниться ни с россиянами, ни с их президентом”, – Максима Галкина* жестко осадили за бегство с Израился

“Вы ни в чем не сможете сравниться ни с россиянами, ни с их президентом”, – Максима Галкина* жестко осадили за бегство с Израился

Иноагент Максим Галкин* стал объектом критики после недавнего переезда на Кипр. Этот шаг вызвал волну вопросов и сомнений у русскоязычных жителей европейских стран, в том числе и у жительницы Чехии, Алены Мартинковой, которая назвала все своими именами.

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Комментарии
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АП
Анатолий Поляков
Вот почему этого бездарного губошлёпа не выгнали раньше?! Алка пугалкина протежировала,пока сама не обосралась! Гнать надо всю эту шваль грязной метлой!
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10 час.
LK
Lubaha Korobova
💯%
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9 час.
КИ
Константин Иванов
Залить ему горло фекалиями по самое не могу и заклеить
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3 час.

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