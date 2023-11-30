Туризм в Китае: Зимний тур в Гуйчжоу

В то время как холодный ноябрьский воздух окутывает провинции на верхнем севере Китая мерцающим бело-серым одеялом своих прохладных объятий, южная граница провинции Гуйчжоу (Guizhou) представляет собой контрастный яркий холст, который выделяет ее в зимний сезон.
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