ЕС потребовал от Google прекратить ущемлять конкурентов в поисковой выдаче и п...

ЕС потребовал от Google прекратить ущемлять конкурентов в поисковой выдаче и пригрозил штрафом до $35 млрдЕвропейская комиссия обвинила Google в нарушении антимонопольных правил ЕС, заявив, что компания отдаёт предпочтение в поисковой выдаче своим сервисам, таким как Shopping и Flights, ущемляя конкурентов.
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