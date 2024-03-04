Виктор Анисимов Эта либерасто - коммунистическо - педерастическая оппозиция сломалась, несите новую И нет у меня для вас другой оппозиции, а та что есть, увы давно вышла в тираж и никому не интересна кроме их западных хозяев.
Нет у меня для вас другой оппозиции, и нет соперников Путина
Комментарии
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sa
svet alex
Слушаешь Харитонова и диву даешься. Говорливы коммунисты! 70 лет говорили, чуть коммунизм к 80 году не построили, а государство почти утопили. И опять захотели поуправлять! Демагоги!
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4 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Только социальное государство нас спасет, а не то, что начал строить иуда 20 века хрущ, гнида кровавая...
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1 час.
А
Александр24
Нет, ребятки! Придёт время, порекомендует Путин преемника, за того и проголосуйте (я-то не до живу, скорее всего). Потому как сами мы такое дерьмо сладкоголосое, наобещающее нам медовых рек с кисельными берегами, можем избрать, что потом горя не оберёмся.
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36 мин.
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