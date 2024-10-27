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Царьград

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Челябинский аэропорт "Курчатов" перешёл на зимнее расписание

Челябинский аэропорт "Курчатов" перешёл на зимнее расписание

Рассказываем, какими прямыми рейсами смогут летать южноуральцы.С воскресенья, 27 октября, Международный аэропорт имени Игоря Курчатова в Челябинске начал работать по зимнему расписанию.

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